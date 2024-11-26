Кустурица захотел получить гражданство России

Эмир Кустурица, известный сербский режиссер и музыкант, рассказал журналистам, что намеревается получить гражданство РФ и уже считает себя россиянином. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, у режиссера уже есть два гражданства — сербское и французское. Вместе с тем, на вопрос о том, желает ли он получить еще и российское, режиссер ответил положительно.

«Российское [гражданство получать] буду, да. Но [душой] я уже россиянин», — отметил Кустурица.

Напомним, что в марте 2024 года режиссер сообщил, что он «гражданин мира, а России особенно». Он выразил сожаление, что Москва и Белград слишком мало сотрудничают в культурной области. при том, что обладают схожими культурами.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил Кустурицу с юбилеем. Он заметил, что его во всем мире знают как поистине самобытного и многогранного человека, который завоевал славу выдающегося режиссера-мыслителя, музыканта и писателя.