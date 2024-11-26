На Дону расширяют площади виноградников

Власти Ростовской области планируют серьезно расширить площади плодоносящих виноградников: весной 2024 года в регионе было заложено на 85,7 процента больше виноградников, чем в 2022 году, и сейчас продолжается осенняя закладка виноградников с акцентом на автохтонные сорта. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

В Новочеркасске на базе Всероссийского НИИ виноградарства и виноделия имени Потапенко прошло рабочее совещание, посвященное перспективам развития автохтонного виноградарства. Автохтонные сорта винограда - это сорта, которые исторически развивались и культивировались в регионе.

В совещании принял участие глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, заместитель губернатора Ростовской области, министр сельского хозяйства региона Константин Рачаловский, а также руководство и специалисты Региональной корпорации развития, ученые, виноградари и виноделы региона.

По данным Минсельхозпрода Ростовской области, общая площадь виноградных насаждений региона сейчас составляет 1,7 тысячи гектаров, 1,5 тысячи из которых - плодоносящие. Рачаловский сообщил, что до 2030 года площади плодоносящих виноградников планируется удвоить.

«Уже в этом году весной заложено 104 гектара виноградников, что на 85,7 процента больше, чем в 2022 году. <…> За последние три года заложено 207 гектаров, в том числе 113 гектаров автохтонных», - рассказал Рачаловский.

Замгубернатора назвал приоритетной задачей властей региона развитие автохтонного виноделия. Сейчас местные сорта винограда возделываются в Ростовской области на площади в 510 гектаров. Кроме того, такие сорта занимают 42 процента в закладке виноградников 2024 года. Наиболее распространены семь донских автохтонных сортов: «Красностоп Золотовский», «Цимлянский черный», «Сибирьковый», «Кумшацкий белый», «Пухляковский», «Мушкетный» и «Плечистик».

Речь идет о сортах, которые были описаны в открытых источниках не позднее 1903 года. При этом в регионе уже второй год работает экспедиция «Золотые горки в поисках донских автохтонов», которая обнаружила еще более 50 сортов, рассказал Рачаловский.

Михаил Ковальчук напомнил, что указом президента РФ Владимира Путина на базе Курчатовского института был создан Национальный центр генетических ресурсов автохтонных сортов винограда. Среди задач центра - формирование и пополнение национального каталога особо ценных образцов автохтонных сортов винограда, а также создание криобанка и центра хранения.

«В Ростовской области, в институте Потапенко собрана неплохая коллекция. Это вторая жемчужина в ожерелье виноградного пояса России. В 1915 году здесь была создана эта лаборатория еще при Николае II, а в 36-м году советская власть создала здесь институт», - рассказал Ковальчук.

Рачаловский добавил, что вскоре регион примет виноградарско-винодельческую программу развития. Она предусматривает увеличение доли автохтонных сортов винограда с 29 до 40 процентов, а также рост объема производства саженцев с 200 тысяч до миллиона штук в год.

Глава Минсельхозпрода уточнил, что финансовое обеспечение региона, предназначенное для стимулирования развития отрасли в 2024 году, составило почти 70 миллионов рублей. Это на 3,5 миллиона больше, чем годом ранее. Помимо федеральной поддержки, областной бюджет субсидирует проведение работ на виноградниках автохтонных сортов.

За январь-октябрь 2024 года в Ростовской области было произведено 4,1 миллиона бутылок винодельческой продукции. Это на 11,6 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. В регионе зарегистрировано 16 лицензированных производителей винодельческой продукции, а также шесть виноградарей, которые выращивают виноград не для производства вина.