Журналисты «Чемпионата» стали лауреатами конкурса «Энергия побед»

Жюри высоко оценило работы Андрея Шитихина и Олега Лысенко

© Наталья Пахаленко/ОКР

22 ноября 2024 года в Олимпийском комитете России (ОКР) состоялась торжественная церемония награждения лауреатов XIV Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики «Энергия побед». В этом году ОКР вновь выступил в роли организатора мероприятия совместно с Федерацией спортивных журналистов России. Для определения лауреатов отборочная комиссия и члены жюри оценили 355 работ. Конкурс проходил среди представителей российских СМИ в 6 номинациях.

Андрей Шитихин, редактор «Чемпионата», победил в номинации «Премия имени Льва Россошика за лучшую публикацию» среди федеральных СМИ. Он рассказал историю Валентины Гуниной — одной из главных шахматных героинь России. Девушка стала чемпионкой мира, сражаясь с тяжёлой болезнью, из-за которой она порой даже не может держать фигуры.

В этой же номинации третье место занял Олег Лысенко, заместитель главного редактора «Чемпионата». Его интервью с Геннадием Орловым раскрыло комментатора с новой стороны, что отдельно отметили эксперты жюри конкурса.

Вячеслав Опахин, главный редактор: «Радует, что журналисты “Чемпионата” стабильно занимают высокие места в “Энергии побед”. В этом году наши ребята вновь показали высокий уровень спортивной журналистики. Олег Лысенко напросился в гости к легендарному комментатору Геннадию Сергеевичу Орлову и раскрыл его с совершенно неожиданных сторон. Андрей Шитихин написал трогательный материал о Валентине Гуниной, которая идёт к победе в своём главном сражении — против тяжёлой болезни, и вдохновляет других. В премии участвовало много достойных материалов от коллег, но я горжусь, что эксперты отметили именно наших ребят».

Всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики «Энергия побед» впервые был организован ПАО «Газпром» в 2011 году в рамках реализации проекта «„Газпром“ — 2014». За время проведения конкурса в нем приняли участие более 2300 журналистов из всех регионов России и 21 страны ближнего и дальнего зарубежья.