В ГД назвали цель закона о штрафах за несоблюдение правил содержания животных

Депутат Госдумы Александр Толмачёв объяснил в беседе RT необходимость закона о штрафах за несоблюдение правил содержания домашних животных.

«В последние месяцы всë чаще слышим о нападениях собак на людей. Немало и историй, когда человек остаëтся жив, но серьёзно ранен. И далеко не всегда атакуют бродячие собаки, порой опасность представляют спущенные с поводка, бесконтрольно гуляющие без поводка и намордника. Вот к владельцам таких животных и применяются новые штрафы — отрезвить и напомнить об ответственности», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Госдума приняла законопроект о штрафах за несоблюдение требований к содержанию домашних животных.

Отмечается, что за несоблюдение требований к содержанию домашних животных гражданам грозит предупреждение или штраф до 3 тыс. рублей.