Госдума ввела новые штрафы для владельцев домашних животных

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтениях законопроект о введении штрафов до 30 тыс. рублей за несоблюдение требований к содержанию домашних животных.

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Законопроект внесла в Госдуму в декабре 2021 года Московская областная дума. В первом чтении документ был принят 24 сентября 2024 года.

В изначальной версии законопроекта предлагалось дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей. По ней несоблюдение требований к содержанию домашних животных могло повлечь предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере до 1,5 тыс. рублей, на индивидуальных предпринимателей - до 5 тыс. рублей. За повторное нарушение законопроектом предлагалось ввести штраф для граждан в размере до 3 тыс. рублей и для индивидуальных предпринимателей - до 10 тыс. рублей.

Во втором чтении была принята поправка, которой административная ответственность за подобное нарушение закрепляется в части 1 статьи 8.52 КоАП (несоблюдение требований к содержанию животных). Таким образом, за нарушение требований к содержанию животных гражданам будет грозить штраф до 3 тыс. рублей, должностным лицам - до 15 тыс. рублей. Для юрлиц штраф составит до 30 тыс. рублей.

Административная ответственность не применяется к владельцу животного в случае, если нарушение допущено в результате действий или бездействия иного лица, осуществляющего либо обязанного по поручению владельца животного осуществлять непосредственный надзор за животным, а также в случае, если животное выбыло из владения лица в результате противоправных действий других лиц.