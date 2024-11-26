Москвичи оказались самыми тревожными среди жителей ЦФО

Москва и Московская область возглавили рейтинг психологической тревожности среди регионов Центрального федерального округа (ЦФО). Соответствующие результаты показало исследование коммуникационного агентства Modifiers, которое имеется в распоряжении «Вечерней Москвы».

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Аналитики изучили количество запросов на поиск психологов в Яндекс.Wordstat за последний год. После этого они сопоставили эти данные с численностью пользователей интернета в разных регионах.

Согласно исследованию, каждый третий россиянин в 2024 году хотя бы один раз обращался к психологу, а 39 процентов интересовались эзотерическими практиками. При этом рынок эзотерических услуг в 2023 году превысил рынок психологии в 20 раз.

Так, за последний год 42,9 процента жителей столицы и Подмосковья проявили интерес к услугам психологов. На позициях ниже располагаются Брянская область с показателем в 31,4 процента, а также Рязанская и Ярославская области с 31,3 процентами. Наименьшая заинтересованность в услугах психологов наблюдается в Тамбовской области (24,5 процента) и Смоленской области (23,8 процента).

Посещаемость психологов в России увеличивается с каждым годом. Психолог Марина Докучаева объяснила это растущим уровнем тревожности, вызванным внешними факторами.