Госдума повысила штрафы за неправильный выгул животных до 30 тысяч рублей

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о введении штрафов до 30 тысяч рублей за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. В частности, за выгул домашних животных без намордника и поводка, сообщает ТАСС.

Речь идет в том числе о самовыгуле питомца вне разрешенных властями мест, об уборке продуктов жизнедеятельности и о выгуле потенциально опасных собак без намордника.

Гражданам грозит предупреждение или штраф от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей, должностным лицам — от 5 тысяч до 15 тысяч, организациям — от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.

Владельцы животных избегают ответственности, если нарушение совершил не они, а тот, кто присматривал за питомцем.