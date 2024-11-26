В ГД внесли законопроект о консультации психолога при разводе супругов с детьми

Группа депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой внесла на рассмотрение палаты парламента законопроект, обязывающий суд принимать меры к примирению супругов с общими несовершеннолетними детьми при расторжении брака, в том числе обязывать их пройти психологическую консультацию. Текст законопроекта опубликован в думской электронной базе.

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Предлагается внести изменения в Семейный кодекс РФ, обязав суды при рассмотрении дел о расторжении брака при наличии взаимного согласия супругов, имеющих общих детей, применять меры к их примирению. Законопроектом предлагается уточнить, что одной из мер примирения супругов может быть получение ими социально-психологической помощи. Также суд предлагается наделить правом назначить срок для примирения супругов в пределах трех месяцев. В настоящее время при наличии взаимного согласия супругов, имеющих детей, суд расторгает брак без выяснения мотивов развода.

Аналогичную норму предлагается распространить на рассмотрение дел о разводах при отсутствии согласия одного из супругов. Суды будут также обязаны применять меры к примирению супругов, в том числе обязывать их пройти психологическую консультацию в том случае, если у них есть общие несовершеннолетние дети.

Также предлагается внести изменения в закон "Об основах социального обслуживания граждан в РФ", установив, что гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании при рассмотрении судом дела о расторжении брака при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей, в ходе которого судебное разбирательство отложено в целях примирения супругов.

Как говорится в пояснительной записке, законопроект разработан в целях помощи супругам в сохранении семейных отношений.