Российские самолеты захотели оснастить автоблокировкой багажа

Члены российского подразделения Международного комитета защиты прав человека призвали оснастить самолеты системой автоматической блокировки полок над сиденьями. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Соответствующее обращение в Росавиацию направил вице-президент подразделения Иван Мельников. В нем организация попросила принять закон, который обяжет российские авиакомпании оснащать борта электроникой для блокировки полок в случае чрезвычайных ситуаций.

Авторы инициативы пояснили, что к идее их подтолкнула ситуация с загоревшимся в Анталье SSJ-100. Как писали СМИ, пассажиры передней и центральной части самолета отказывались покидать уже горящий борт без своих вещей, при этом не выпуская тех, кто пытался выбраться. Мельников считает, что предложенный ими закон поможет избежать повторения таких ситуаций.

Sukhoi Superjet 100, прилетевший из Сочи, загорелся в аэропорту Антальи 24 ноября. В результате пожара никто не пострадал, пассажиров успели эвакуировать. Следователи возбудили уголовное дело. Причиненный ущерб, по предварительным данным, превышает 1 млн рублей.