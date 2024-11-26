Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль будет преподавать в Рязанском государственном университете им. С. А. Есенина (РГУ им. С. А. Есенина). Об этом сообщил в своем Telegram-канале исполняющий обязанности ректора вуза Дмитрий Боков.

"Сегодня наш университет посетила Карин Кнайсль, австрийский государственный деятель, журналист и политик, экс-министр иностранных дел Австрии. В рамках ее визита в РГУ имени С. А. Есенина удалось договориться: Карин Кнайсль будет преподавать у нас", - написал он.

Ранее ТАСС сообщал, что Карин Кнайсль после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) приехала в деревню Петрушово Рязанской области и арендовала там дом.

Кнайсль занимала пост министра по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии (иностранных дел) с 2017 по 2019 гг.

Позднее она вынуждена была покинуть Австрию в связи с получением угроз. Сообщалось, что она проживала в Ливане. Как заявила Кнайсль ТАСС 15 июня 2023 года на полях ПМЭФ, она "всерьез раздумывала над тем, чтобы переехать в Россию".