Цены на мандарины в российских магазинах резко пошли вверх, при этом качество товара, наоборот, стало стремительно ухудшаться. Согласно прогнозам отраслевых экспертов к Новому году эти цитрусовые подорожают ещё на 20-30%, так как с поставками вроде как полная неопределённость. Те же абхазские мандарины могут вообще не приехать, в Сухуме сейчас не до фруктов – там бузят, делят власть.

175-250 рублей за килограмм невзрачных и крайне неаппетитно выглядящих мандаринов – таковы реалии сегодняшнего дня. Происхождение фруктов непонятно, на ящиках значится российский импортёр, страна почему-то не указана. Но это явно не Турция, не Марокко и точно не Испания. Как вариант – ЮАР или Китай, но это не точно.

«В этом году мы наблюдаем целый комплекс проблем. Во-первых, неблагоприятная погода и сокращение урожая в Турции, откуда к нам традиционно приходит до 50% и даже больше мандаринов. Во-вторых, наводнения в Испании, погубившие часть урожая на местных плантациях. К нам Испания мандарины почти не привозит – зато является крупнейшим поставщиком этих цитрусовых в Европе. А, следовательно, наши основные партнеры – Марокко, Египет, та же Турция – будут переориентироваться на освободившиеся европейские рынки. Поэтому россиянам мандаринов достанется меньше, и они будут дороже», – объясняет руководитель информационного агентства FruitNews Ирина Козий.

Испанские мандарины – наверное, лучшие по своим вкусовым качествам – до 2022 года в РФ продавались, хотя было их не особо много. Дорого, однако – еврозона, соответствующая себестоимость. После введения санкций данный товар практически пропал, хотя иногда всё же встречается. Правда, испанские это мандарины или нет, непонятно, скорее нет – вкус совсем не тот. И 500 рублей за килограмм как-то многовато даже для заведомого «оригинала». Шансы появления которого в нашей стране сейчас и вовсе близки к нулю.

«Большого дефицита нет, пока присутствуют турецкие мандарины, Марокко уже начала поставки, Китай тоже. Подъём цены в этом году будет в районе 30% – 250-300 рублей будет стоить килограмм на полке», – утверждает руководитель компании «Фруктовиков» Руслан Сулейманов.

Означенные 250 рублей в сетевых супермаркетах наблюдаются уже сейчас, более качественный товар в специализированных магазинчиках стоит 300 рублей за килограмм и дороже. Марокканские мандарины замечены не были, наверное, они ещё в пути. Турецкие, действительно есть, но как-то дороговато…

Про абхазские никто даже не заикается, всем понятно, что горячим южным парням сейчас не до мандаринов – в карликовой республике опять делят власть. Местные власти, конечно, обещают восстановить поставки, но веры им как-то нет.

Да и 20 тысяч тонн ежегодных поставок из Апсны составляют всего около 2% от объёма российского импорта. Всего наши сограждане съедают около 900 тысяч тонн мандаринов, причём большую часть – перед Новым годом и на сам праздник. Поэтому абхазы могут продолжать бузить и дальше, хотя иных доходов это государство не имеет. Впрочем, это их проблемы.

Есть вероятность, что плывущие сейчас в нашу страну марокканские мандарины несколько собьют рост цен, а то, что сейчас продаётся втридорога, даже подешевеет. Речь про те самые кислые и вялые плоды, за которые нынче хотят 170-200 рублей.

«Ближе к Новому году покупателей может ждать приятный сюрприз – любимый праздничный фрукт подешевеет. Дело в том, что к этому моменту увеличится объем поставок из Марокко, Турции и Египта и, а они дешевле за счет более короткого транспортного плеча. К тому же магазины будут стараться поскорее продать скоропортящийся товар и объявят скидки», – рассуждает профессор кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Сценарий выгладит вполне правдоподобно, поэтому не стоит преждевременно печалиться по поводу дико дорогого «главного новогоднего фрукта». А он реально дико дорогой, в той же Германии мандарины намного дешевле. Причём и в абсолютных ценах, и в относительных.

«Отличные испанские стоят у нас 1,5 евро за килограмм, в основном на прилавках пока именно они. Мы семьёй в основном отоваривается в Aldi (крупнейшая в Германии сеть дискаунтеров – «СП»), просто так мандарины покупаем редко, но перед Новым годом присмотрелись к ценам. Ничего сверхординарного, наверное, по сравнению с прошлым годом они чуть подросли, а может даже и нет», – рассказываем наш бывший соотечественник Михаил.

Если учесть, что средняя по ФРГ зарплата «нетто» (после уплаты налогов) составляет 2700 евро, то становится как-то совсем уж грустно. Как несложно догадаться, экономные немцы – в том числе немцы русские – не станут покупать контрафактные испанские мандарины по 5 евро за килограмм. Подобные цены возможны только у нас.

Как же так? Товар производства еврозоны в не самой дешёвой стране ЕС стоит дешевле, чем в РФ? Причём товар качественный, не то, что в отечественных дискаунтерах. Быть может, потому, что наценки в торговле у немцев намного ниже? В настоящий момент оптовая цена на мандарины в зависимости от страны происхождении, региона и качества товара колеблется в России от 50 рублей за килограмм до 90 рублей за килограмм. Крупные торговые сети занимаются импортом самостоятельно, у них себестоимость товара наименьшая. Но наценка, наоборот, максимальная.

Не исключено, что все разговоры про наводнение в Испании и неурожай в Турции не более чем дезинформация. Почему-то у немцев с мандаринами полный порядок, да и в международных СМИ на сей счёт нет никакой паники.

Скорее всего, торговля наша просто в очередной раз решила задрать цены и придумала для этого повод.