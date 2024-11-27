Посетивший все страны мира Артемий Лебедев назвал лучшие

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал страны, поездки в которые ему больше всего понравились. На эту тему он высказался в подкасте певца Филиппа Киркорова.

© Вечерняя Москва

Лебедев подтвердил, что побывал во всех странах мира. По словам блогеров, только около 100 из них заслуживают внимания.

— Италия, конечно, само собой. Япония, — ответил он на просьбу Киркорова перечислить топ-пять посещенных им государств.

Дизайнер также назвал Боливию и Малави одними из лучших стран в мире.

Дизайнер Артемий Лебедев после путешествия в Афганистан назвал один из самых глупых запретов в этой стране.

Артемий Лебедев поделился топом не только стран, но и российских артисток: дизайнер назвал певицу Наталью Ионову самой сексуальной звездой, отметив ее молодость и ухоженность, несмотря на то, что ей уже 38 лет. Киркоров расспрашивал Лебедева также о работе, доходах и хобби, а затем перешел к вопросам о личной жизни. Выяснилось, что после развода с женой большинство их десяти детей проживают с ним, так как у него больше места и возможностей обеспечить им комфорт.