Заболеваемость ковидом в РФ увеличилась за неделю

Заболеваемость коронавирусом за прошедшую неделю выросла в России на 15,1%, а число госпитализаций - на 8,4%. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 41 субъекте РФ, заболеваемости - в 66 регионах страны.

По данным штаба, за неделю выздоровели 25 167 человек, зараженных ковидом, что на 16,9% больше по сравнению с показателем неделей ранее, 49 человек умерли.