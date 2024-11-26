8 населенных пунктов Приморья остались без света

Жители восьми населенных пунктов Приморья остались без света из-за аварии на сетях АО «ДРСК». Нарушение электроснабжения в условиях циклона произошло несмотря на имевшееся предупреждение о необходимости принятия дополнительных мер.

Как сообщили EastRussia в пресс-службе прокуратуры Приморского края, без света жители Посьета, Краскино, Зарубиной, Хасана, Гвоздево, Андреевки, Витязя и Рисовой Пади. Прокурор выехал на место аварии, он оценит полноте мер, принятых к соблюдению прав граждан. Отдельное внимание уделено переводу котельных на альтернативные источники питания.

Напомним, во Владивостоке объявили штормовое предупреждение на период с 26 по 27 ноября, прогнозируется штормовой ветер с порывами до 34 м/с. В это время школьники всех классов могут остаться дома и пропуск занятий не будет считаться прогулом.

В Минтрансе Приморья предупредили о том, что в случае значительного усиления ветра по мостам «Золотой» и «Низководный» могут ограничить движение для автомобилей.