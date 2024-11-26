Депутат Госсобрания Каримова будет работать в госпитале в зоне СВО

Депутат Государственного собрания - Курултая Республики Башкортостан, тележурналист Рамзия Каримова, присоединилась к отряду волонтеров-женщин и отправляется работать в военный госпиталь в зону проведения СВО, говорится в сообщении регионального парламента.

"В ближайшие несколько недель ей предстоит оказывать помощь медикам в уходе за больными и ранеными бойцами", - говорится в сообщении.

Председатель Госсобрания Константин Толкачев заявил, что как только в республике появилась инициатива для женщин выезжать и помогать раненым, Каримова сразу записалась в число желающих.

"Отмечу, что эта работа не оплачивается, женщины едут по зову сердца, во время отпуска на основной работе, тратят личное время и средства, помогают кто чем может. Бок о бок с медицинским персоналом, они будут оказывать всяческую помощь, фактически - заменять раненым бойцам близких родственников, которых нет рядом", - приводятся в сообщении слова Толкачева.

Каримова отметила, что благодарна государству, которое на протяжении всей жизни поддерживало ее и высоко ценило.

"Теперь пришло время мне помочь. Я работаю журналистом, у меня нет возможности пожертвовать серьезную сумму денег, но я могу помочь личным вниманием и заботой", - цитирует Каримову пресс-служба.

По ее словам, муж и старшая дочь отнеслись к принятию такого решения с пониманием, а младшая дочь не хотела отпускать.