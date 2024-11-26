ГД рассмотрит проект о запрете зачислять в школы не знающих русский язык

Госдума приступила к рассмотрению законопроекта, запрещающего принимать в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. Об этом заявил сегодня в своем Telegram-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, внесенный на рассмотрение парламента законопроект предусматривает обязательную проверку законности нахождения ребенка и его родителей на территории России, а также уровня знания русского языка при зачислении в школу.

«Низкий уровень знания русского языка или его отсутствие у детей мигрантов вызывает стресс у самого ребенка, не знающего языка, а также создает проблемы для одноклассников. Педагоги не могут качественно передавать знания, что приводит к трудностям в осваивании образовательной программы. Без знания русского языка это невозможно», - констатировал Вячеслав Володин.

Политик также привел данные о том, что в прошлом учебном году в школах России обучались свыше 200 тысяч детей мигрантов, подчеркнув, что новый законопроект призван «обеспечить реализацию государственных гарантий на качество образования». Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении 10 декабря.

В Госдуме ранее сообщили, что на рассмотрении депутатов находятся 25 законопроектов по контролю за миграцией. Дума уже приняла законы об уголовной ответственности за организацию нелегальной миграции.

Принятые законы относят преступления, связанные с организацией незаконной миграции, к тяжким и особо тяжким. Речь, в частности, идет о незаконной регистрации мигрантов и подделке документов. Также депутаты признали нелегальное нахождение в РФ отягчающим вину обстоятельством.