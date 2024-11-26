В Курганской области ввели запрет на склонение к абортам. Закон приняли сразу в двух чтениях, пишет URA.RU.

За склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности в российском регионе теперь будет предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Размер взыскания для россиян составит от 5 до 10 тысяч рублей, для иностранцев — от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

Уточняется, что склонением к аборту будут считаться уговоры, предложения, подкуп, обман или выдвижение требований.

Ранее депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков заявил, что россиянкам нужно рожать, «пока рожалка работает», и отказываться от прерывания беременности. Он подчеркнул, что нужно с детства внедрять в сознание будущих поколений основы духовности и семейные ценности.