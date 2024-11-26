Актриса Лужина едва не умерла после новостей о смерти Светличной

Народная артистка РФ Лариса Лужина чуть не умерла после новостей о смерти актрисы Светланы Светличной. Как сообщает Telegram-канал Mash, у нее начались проблемы с сердцем, из-за которых пришлось пропустить церемонию прощания с коллегой.

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Трагичные известия 85-летняя Лужина узнала от близких 16 ноября. Она тяжело восприняла утрату и стала жаловаться на самочувствие. Родные вызвали скорую и артистку госпитализировали — врачи обнаружили у нее фибрилляцию предсердий и аритмию.

Напомним, что Светличная скончалась на 85-м году жизни. С 2017 года артистка наблюдалась в психоневрологическом диспансере, а в марте 2024 года перенесла острый инфаркт, после которого передвигалась в инвалидном кресле. 20 ноября артистку похоронили на Троекуровском кладбище.