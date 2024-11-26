Умерла знаменитая регулировщица Великой Отечественной войны Лиманская

Участница Великой Отечественной войны, героиня знаменитого фото «Бранденбургская Мадонна» Мария Лиманская скончалась 26 ноября на 101-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Мария Лиманская ушла на фронт в 18 лет, сначала она шила военную форму, затем стала регулировщицей. Она участвовала в Сталинградской битве, освобождении Симферополя, Белоруссии и Польши, дошла до Берлина.

2 мая 1945 Лиманская стояла у Бранденбургских ворот в Берлине, недалеко от Рейхстага, и отвечала за регулирование движения. В этот день военный фотограф Евгений Халдей сделал свое знаменитое фото с ней, после чего Лиманскую начали называть «Регулировщицей Победы» и «Бранденбургской Мадонной».

После войны Лиманская работала сначала медсестрой, а затем школьным библиотекарем в Волгоградской области. С 1994 года жила в одном из сел Саратовской области вместе с дочерью.