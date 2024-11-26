Спрос на услуги тарологов на новогодних корпоративах в Москве вырос на 20%

Москвичи в 2024 году стали чаще заказывать услуги тарологов на новогодние корпоративы, за год спрос на гадания вырос на 20%. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель агентства по организации мероприятий Event Agency Republic Free Юрий Мирошников.

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«В этом году в Москве стали чаще заказывать услуги тарологов на новогодние корпоративы, спрос увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом. Большинство заказывают экспресс-формат, это быстрые предсказания, используют одну-две карты на гостя. Чаще всего тарологов бронируют на мероприятие до 100 человек на три часа», – сказал Мирошников.

Он уточнил, что в среднем стоимость такой услуги составляет 10 тыс. руб.