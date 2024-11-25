Стало известно, как Большой театр распределит билеты на «Щелкунчик»

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Руководство Большого театра распределило значительную часть билетов на балет «Щелкунчик» в социальные учреждения страны. Кроме того, порядка 1,5 тыс. билетов направлены военным, участникам специальной военной операции и членам их семей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГАБТ.

Представитель театра заметил, что в этом году ГАБТ кратно «снизил накал страстей» вокруг главной зимней сказки страны. По его словам, не будет никаких многодневных очередей и скандалов, показы балета сделаны максимально общедоступными.

Под аукцион на продажу билетов на спектакль в Большом театре отдано 12% зала, доходы от которого дополнительно поддержат артистов, разъяснили в пресс-службе.

В Большом пояснили, что остальные билеты выйдут в свободную продажу на официальном сайте театра, согласно графику продаж. Тикеты будут именными, без права на обмен.

Впервые 31 декабря на сайте ГАБТ пройдет общедоступная онлайн-трансляция этого спектакля, «чтобы все желающие даже в самых дальних уголках страны смогли увидеть главную зимнюю сказку России», резюмировал представитель театра.

Ранее сообщалось, что продажа билетов откроется 2 декабря в 10:00. Кроме того, часть билетов продадут на аукционе, в котором смогут принять участие как физические, так и юридические лица.

Начальная цена на комплект из двух билетов на балет составит на аукционе 100 тыс. рублей. Для покупки следует зарегистрироваться на универсальной торговой площадке, заполнить поля с личными данными, приложить копию паспорта, а затем выбрать нужный лот с названием спектакля.