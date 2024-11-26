Портал «Грамота.ру» назвал словом года «вайб»

В тройку лидеров также вошли «скуф» и «прилёт». Отмечается, что 11 слов, попавших в шорт-лист, оценили более 400 экспертов-филологов из разных городов России. В итоге «прилёт» набрал 124 голоса, «скуф» — 229, «вайб» — 256.

На сайте портала указывается, что «вайб» — это эмоциональное состояние, настроение, возникающее при общении с кем-либо или при контакте с чем-либо.

Эксперты «Грамоты.ру» подчёркивают, что слово заимствовано из зарубежных соцсетей и получило широкое распространение, в том числе, благодаря производным от него словам и выражениям — «вайбовый» и «повайбить».