На Северном Кавказе создадут дом народов СКФО

Дом народов СКФО создадут при сотрудничестве Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) и Дома народов России на Северном Кавказе. Инициативу реализуют по соглашению, подписанному на всероссийском молодежном форуме "Семья Терека" в Ставрополе.

"Запускается совместная инициатива по созданию Дома народов СКФО, основными направлениями работы которого станут социальное просвещение, продвижение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, противодействие идеологии терроризма и профилактика экстремизма в молодежной среде, патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти", - сообщили журналистам в пресс-службе вуза.

Соглашение также предусматривает обмен опытом по вопросам национальной политики.

"На форуме мы даем старт нашему официальному партнерству в сфере реализации госнацполитики и, безусловно, важной отправной точкой станет создание Дома народов СКФО на базе СКФУ. Его работа сосредоточится на продвижении традиционных ценностей", - цитирует пресс-служба руководителя Дома народов России Анну Полежаеву.

Всероссийский форум на площадке вуза продлится два дня. Участниками стали молодые люди из регионов Северного Кавказа, Южного федерального округа, Донецкой Народной Республики. На форуме запланировано проведение круглы столов, проектных сессий, открытие выставки "Казаки дорогами войны" и военно-спортивные соревнования "Курс молодого казака".

"В университете создана система патриотического и духовно-нравственного воспитания, укрепления межэтнических отношений. Только за 2024 год мы организовали более 100 мероприятий гражданско-патриотической направленности, в которых приняли участие более 50 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова ректора Дмитрия Беспалова.

Молодежный форум организован СКФУ и Домом народов России при поддержке Всероссийского казачьего общества и Федерального агентства по делам национальностей. Мероприятие посвящено Году семьи в России и Году межнационального согласия в Ставропольском крае.