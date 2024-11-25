Детей мигрантов предложили не зачислять в школы без знания русского языка

Законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка, внесен в Госдуму. Об этом сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Авторами инициативы выступили сам Володин, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, лидеры думских фракций и руководители ключевых комитетов.

Согласно пояснительной записке, устанавливается обязанность прохождения обязательного тестирования на уровень владения русским языком детьми иностранных граждан и лиц без гражданства при их поступлении в общеобразовательные организации.

"Обязательное тестирование вводится в целях обеспечения успешного освоения иностранными гражданами образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования на государственном языке Российской Федерации", - пояснили авторы.

Уточняется, что при провале теста зачисление запрещено.

Авторы ссылаются на недавний мониторинг Минпросвещения России, который показал, что не все дети, являющиеся иностранными гражданами, проходили языковую диагностику.

Порядок проведения тестирования установит профильное министерство, а методическим обеспечением займется Рособрнадзор. Он же установит критерии для оценки знаний.

Кроме того, законопроектом предусмотрено, что лица, незаконно находящиеся на территории РФ, не могут быть приняты в школу.

"Принятие законопроекта обеспечит реализацию государственных гарантий на качество образования", - уверены инициаторы.

Ранее в интервью "России 24" спикер сообщил, что законодательную инициативу поддерживает подавляющее большинство депутатов Государственной Думы.