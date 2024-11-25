Депутат Останина предложила убрать из школ вендинговые автоматы со сладостями

Необходимо убрать из школьных столовых газированные напитки, а из самих школ вендинговые автоматы со сладостями. Об этом заявила председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в ходе круглого стола, посвященного борьбе с сахарным диабетом.

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Депутат напомнила, что федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом» заработал в 2023 году.

«Мне кажется, что министерству просвещения давным-давно пора взяться за наведение порядка и убрать из школьных столовых газированные напитки, продукты с высоким содержанием сахара, заменить их сбалансированным рационом. Сегодня в наших школах организовано здоровое питание, но ведь в учебном заведении есть вендинговые автоматы, где можно все взять. Давайте примем сегодня решение, чтобы убрать это из наших школ, из образовательных организаций. Хватит зарабатывать на наших детях и калечить их здоровье», — отметила Останина.

Ранее в Правительстве предложили доработать законопроект о штрафах за продажу энергетиков несовершеннолетним. В частности, кабмин предлагает синхронизировать дату вступления в силу этого документа с датой, когда начнет действовать закон, вводящий сам запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним — это 1 марта 2025 года. Также в Правительстве считают нужным определить, кто будет привлекать к ответственности за нарушение этих норм.

Согласно документу, за продажу энергетических напитков детям предлагают выписывать штраф в размере 30—50 тысяч рублей для физлиц, 100—200 тысяч — для должностных лиц и 300—500 тысяч — для юрлиц.