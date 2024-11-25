Валерий Сюткин и гастрономические звёзды Москвы выступили на сцене от «Афиши Рестораны» на вечере Gimpel 100

Проект «Афиша Рестораны» (входит в компанию «Афиша») стал главным партнёром праздника Gimpel 100, который прошел 21 ноября 2024 года в историческом гастрономе «Елисеевский». Так Gimpel отпраздновал 5 сезонов с участием 100 шеф-поваров из разных уголков мира. Среди именитых гостей: Том Халпин (Maya), Глен Баллис, Александр Раппопорт, Максим Деллос, Мирко Дзаго, Андрей Махов, Владислав Пискунов и другие.

© Пресс-служба Gimpel

В рамках партнёрства команда «Афиша Рестораны» не только обеспечила информационную поддержку, но выступила спонсором мероприятия. Весь вечер в «Елисеевском» работала брендированная сцена издания, где гости выступали в формате «открытого микрофона». «Афиша Рестораны» также взяла эксклюзивное интервью у основателей Gimpel – Игоря и Кати Ланцман, сделав акцент на уникальной концепции ресторана и его значении для гастрономической культуры. Фотосессию для интервью провели в исторических интерьерах «Елисеевского».

На торжественном вечере собрались более 250 гостей, среди которых были звезды гастрономической индустрии, рестораторы, гастроэнтузиасты и представители медиа. Программа вечера включала выступления шефов в формате «капустника», музыкальные номера и фуршет с русскими гастрономическими традициями. Саундтреком вечера стали выступления Валерия Сюткина и мишленовского шефа Евгения Викентьева с группой Acid Orchestra.