Ветеран ВОВ стал волонтером в зоне СВО

Участник Великой Отечественной войны (ВОВ), 94-летний россиянин Анатолий Алешкин из Нового Уренгоя в четвертый раз отправится в зону специальной военной операции (СВО) на Украине для помощи российским войскам. Об этом сообщает РИА Новости.

Алешкин родился и вырос в Лисичанском районе Луганской народной республики (ЛНР). Сейчас он живет в Ямало-Ненецком автономном округе. После начала СВО ветеран ВОВ стал волонтером.

"Это еще Ленин завещал, поэтому по возможности стараюсь помогать людям, оказавшимся в сложной ситуации. Конечно, возраст берет свое, бывает очень тяжело, но я повторяю себе: "Алешкин, не сдавайся, отлеживаться еще рано", — сказал пенсионер.

Мужчина планирует в скором времени в четвертый раз посетить зону СВО в ЛНР. Туда он поедет вместе с 23-й по счету фурой помощи. В нее загрузили 700 коробок с одеждой, продуктами и вещами, необходимыми в зоне боевых действий.

4 ноября президент России Владимир Путин заявил, что без российских волонтеров победа РФ на Украине станет невозможна. По его словам, каждый доброволец вносит свой вклад, оказывая поддержку военнослужащим.