«Ельцин Центр» отменили презентацию книги Нины Хрущевой

Выступление правнучки Никиты Хрущёва Нины Хрущёвой в «Ельцин Центре» отменено.

Об этом сообщили в Telegram-канале центра.

«К сожалению, мероприятие отменено по техническим причинам. Приносим свои извинения», — говорится в заявлении.

Выступление должно было состояться 26 ноября.

Ранее члены движения «Зов народа» призвали проверить правнучку Хрущёва на предмет шпионажа и запретить ей выступать с лекциями в стране.

Общественники также попросили признать Нину Хрущёву иноагентом и отменить её выступление в «Ельцин Центре».