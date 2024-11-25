В России женщину выгнали из ресторана из-за никаба

В городе Обнинске Калужской области женщину выгнали из ресторана. Это произошло из-за ее одежды, сообщает телеканал «Царьград» в Telegram.

Внимание на внешний вид посетительницы обратили находившиеся в заведении горожане. На это ее муж начал проявлять агрессию и потребовал не снимать его жену.

После этого охрана вывела мужчину и его спутницу. Им заявили, что в женщинам в никабе путь в ресторан закрыт, отмечает канал. Мужчина, который на видео назвал себя гражданином России, обратился в полицию.

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