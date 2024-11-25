8 декабря  «Ундервуд» отметит свой день рождения большим концертом в клубе  «Космонавт»

8 декабря «Ундервуд» отмечают свой день рождения! По этому поводу группа даст большой сольный концерт в клубе «Космонавт».

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8 декабря 1995 года студенты-медики Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко сотоварищи сыграли свой первый концерт – и с этого дня началась история группы «Ундервуд». 8 декабря 2024 года группа отмечает 29-летие и приглашает всех жителей и гостей Санкт-Петербурга на свой праздник.

Группа обещает сыграть все ваши самые любимые песни, без которых не может обойтись «деньрожденческая» программа, а еще обязательно вспомнит парочку раритетных композиций из своей обширной дискографии.

Узнать подробности и купить билеты можно на официальном сайте.