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В Донецке выбрали «Красу Донбасса»

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Победительница конкурса «Краса Донбасса 2024» София Гресько во время награждения в финале
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Победительница конкурса «Краса Донбасса 2024» София Гресько во время награждения в финале 
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Участницы во время финала конкурса «Краса Донбасса»
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Участницы во время финала конкурса «Краса Донбасса» 
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Победительница в номинации «Мисс изящность» Дарина Завгородняя (Луганск) во время награждения в финале конкурса «Краса Донбасса»
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Победительница в номинации «Мисс изящность» Дарина Завгородняя (Луганск) во время награждения в финале конкурса «Краса Донбасса» 
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Участницы во время финала конкурса «Краса Донбасса»
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Участницы во время финала конкурса «Краса Донбасса» 
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС

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Победительница конкурса «Краса Донбасса 2024» София Гресько
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Победительница конкурса «Краса Донбасса 2024» София Гресько 
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Участница во время финала конкурса «Краса Донбасса»
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Участница во время финала конкурса «Краса Донбасса» 
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Вторая вице-мисс «Юная Краса Донбасса» Анастасия Максимихина (Горловка) (в центре) во время награждения в финале конкурса «Краса Донбасса»
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Вторая вице-мисс «Юная Краса Донбасса» Анастасия Максимихина (Горловка) (в центре) во время награждения в финале конкурса «Краса Донбасса» 
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Участница во время финала конкурса «Краса Донбасса»
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Участница во время финала конкурса «Краса Донбасса» 
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Победительница в специальной номинации «Мисс студенчество Донбасса» Алина Билязе (Тельманово) (в центре) во время награждения в финале конкурса «Краса Донбасса»
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Победительница в специальной номинации «Мисс студенчество Донбасса» Алина Билязе (Тельманово) (в центре) во время награждения в финале конкурса «Краса Донбасса» 
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС

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Победительница в номинации «Юная мисс элегантность» Виктория Великоцкая (Старобельск) во время награждения в финале конкурса «Краса Донбасса»
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Победительница в номинации «Юная мисс элегантность» Виктория Великоцкая (Старобельск) во время награждения в финале конкурса «Краса Донбасса» 
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Члены жюри во время финала конкурса «Краса Донбасса»
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Члены жюри во время финала конкурса «Краса Донбасса» 
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС

В Донецке прошел межрегиональный конкурс «Краса Донбасса — 2024». Его участницами могли стать девушки любых национальностей и народностей, проживающие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Всего жюри рассмотрело более 250 анкет, а до финала дошли 22 конкурсантки. Главный приз завоевала дончанка София Гресько.

«Теперь я поеду представлять республику на конкурс «Королева Боспора», также я планирую поехать осенью на «Мисс Россия». <...> В дальнейшем планирую открыть свою модельную школу», — рассказала победительница о своих планах.

Титулы «I Вице-Мисс Краса Донбасса» и «Мисс Студенчество» получила Алина Билязе из Тельманово (ДНР), второй вице-мисс стала Дарина Завгородняя из Луганска. Звание «Юная Краса Донбасса − 2024» теперь будет носить София Загребная из Донецка.

«Краса Донбасса» впервые был проведен в 2015 году. В 2022-м и 2023-м конкурс не проводили из-за активизации боев.

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