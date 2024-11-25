В Донецке выбрали «Красу Донбасса»

В Донецке прошел межрегиональный конкурс «Краса Донбасса — 2024». Его участницами могли стать девушки любых национальностей и народностей, проживающие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Всего жюри рассмотрело более 250 анкет, а до финала дошли 22 конкурсантки. Главный приз завоевала дончанка София Гресько.

«Теперь я поеду представлять республику на конкурс «Королева Боспора», также я планирую поехать осенью на «Мисс Россия». <...> В дальнейшем планирую открыть свою модельную школу», — рассказала победительница о своих планах.

Титулы «I Вице-Мисс Краса Донбасса» и «Мисс Студенчество» получила Алина Билязе из Тельманово (ДНР), второй вице-мисс стала Дарина Завгородняя из Луганска. Звание «Юная Краса Донбасса − 2024» теперь будет носить София Загребная из Донецка.

«Краса Донбасса» впервые был проведен в 2015 году. В 2022-м и 2023-м конкурс не проводили из-за активизации боев.