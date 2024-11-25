Группа «Крематорий» отметит день рождения в клубе «Космонавт»

7 декабря встречаемся в клубе «Космонавт», чтобы отметить день рождения легендарной группы «Крематорий». Первые сорок лет в жизни настоящих мужчин всегда самые угарные. После - начинается уже реально недетская жара. «Крематорий» имеет радость и удовольствие доказать вам этот сугубо теоретический тезис практически.

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В программу тура "КТ - 41" вошли не только лучшие - скажем прямо, народные песни коллектива, составившие ему всероссийскую популярность. Современный КТ - это и рок-боевики, и лирико-эротические медляки, и цинично-философские комментарии на самые животрепещущие темы современности. А также высочайший градус концертной самоотдачи, блестящие инструменталисты, дико мистические видеоинсталляции, непредсказуемый сет-лист, свет, добро и любовь.

Заходите на огонёк 7 декабря и становитесь свидетелями и участниками проверенного временем ритуала Живых и Мёртвых. Негатив - в топку, чтобы стало светло, хотя бы на миг!

Получить подробности и купить билеты можно на официальном сайте.