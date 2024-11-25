Владельца Readovka перевели в отделение реабилитации

Владельца Readovka Алексея Костылева перевели из реанимации в отделение реабилитации. Согласно сообщению издания в Telegram-канале, сейчас он находится в ясном сознании.

Напомним, что Костылев получил травмы в результате несчастного случая почти месяц назад, 27 октября. По сообщению издания, инцидент произошел во время рабочего визита в рамках проекта «Многодетные деревни» в Смоленской области. Baza писала, что он попал в аварию в деревне Рухань, когда ехал на квадроцикле. Медики стабилизировали состояние Костылева и провели ему операцию.

«Все это время врачи делали все возможное для того, чтобы Алексей как можно скорее восстановился. Благодаря их усилиям и крепости духа самого Алексея Леонидовича сегодня мы можем официально заявить — нашего шефа перевели из реанимации в реабилитацию, где он продолжит свое выздоровление», — заявили в Readovka.

Отмечается, что Костылев активно общается с близкими и врачами. Сколько времени займет реабилитация — не уточняется.