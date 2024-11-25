В Коми побит температурный рекорд 16-летней давности

Температурный рекорд установлен в Сыктывкаре Республики Коми, где в воскресенье воздух прогрелся до 5,4 градуса тепла. Предыдущий рекордный показатель в плюс 4,6 градуса удерживался с 24 ноября 2008 года, сообщили ТАСС в ЦГМС Коми.

"24 ноября в Сыктывкаре установлен новый температурный рекорд - воздух прогрелся до плюс 5,4 градуса. Предыдущий рекорд держался с 24 ноября 2008 года - 4,6 градуса тепла", - сообщила ТАСС начальник отдела ЦГМС Коми Ольга Козак.

За минувший день побит рекорд и по количеству выпавших осадков - выпал 21 мм, шел дождь. Предыдущий рекорд зафиксировали 24 ноября 1989 года - 14 мм осадков.

В целом в республике держится аномально теплая погода, температура на 8-10 градусов превышает норму, отметила представитель метеослужбы.