Опрос: 44% россиян поддержали запрет иностранных слов на вывесках

В России 44% граждан поддерживают введение запрета на иностранные слова на вывесках, следует из опроса SuperJob.

Отмечается, что 36% россиян высказались против таких мер. Остальные же (каждый пятый) с ответом затруднились. Оказалось, что сторонников запрета среди мужчин на треть больше, чем среди женщин (51 и 38% соответственно).

В ноябре власти Ярославля запретили использовать на уличных вывесках иностранные слова. Согласно постановлению, запрет не распространяется на зарегистрированные товарные знаки и случаи, предусмотренные международными договорами. Подобные ограничения действуют в Краснодаре и Саратове.

При этом для перехода с англоязычных названий вывесок на русский язык необходим трехгодичный переходный период. Таким мнением поделилась председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина, передает «Радиоточка НСН».