ИРИ открыл прием заявок на конкурс национального контента

Институт развития интернета (ИРИ) запустил конкурс для создания национального контента, предложив участникам пять тематических направлений для подачи проектов, включая видеоконтент и спецпроекты в интернет-СМИ.

Заявки принимаются до 25 декабря 2024 года и включают пять направлений: «Видеоконтент», «Контент в блогосфере», «Программные продукты», «Мультиформатный контент» и «Спецпроекты в интернет-СМИ», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Конкурс рассчитан на создание проектов со сроком производства до трех лет, таких как сериалы, мультфильмы, игры и шоу. Генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский отметил несколько нововведений в отборе, включая дополненные тематические линии и изменения в требованиях к проектам. Например, ужесточается финансовый контроль за проектами стоимостью более 300 млн рублей.

Важным условием для проектов в направлении «Видеоконтент» является обязательство получить не менее 80% просмотров в онлайн-кинотеатрах и официальных каналах в соцсетях. Для программных продуктов будут скорректированы требования по количеству скачиваний игр.

ИРИ будет рассматривать проекты в рамках тем, таких как защита национальных интересов, многонациональность и духовно-нравственные ориентиры. Окончательные результаты конкурса утвердят до 10 июня 2025 года, а поддержанные проекты должны выйти до 29 октября 2027 года.