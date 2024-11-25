В Саратовской области отменили массовые празднования и салют на Новый год

Новогодние массовые празднования и салют отменили в Саратовской области. При этом будут проведены мероприятия для детей, в том числе елки для ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и детей участников спецоперации, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

"В последние несколько лет мы отказывались от массовых празднований и салюта на Новый год. В этот раз будет уместным сделать так же. Новый год в нашей стране всегда был семейным праздником, поэтому, как и в прошлом году, сконцентрируемся на мероприятиях для детей. Также по традиции проведем елки для ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и детей участников СВО", - привели в пресс-службе правительства региона слова Бусаргина.

Также глава региона, обратившись к членам правительства и главам районов, отметил необходимость отказаться от корпоративов.