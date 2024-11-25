Пассажиров вспыхнувшего в Анталье самолета обеспечили питанием и проживанием

Всех пассажиров лайнера авиакомпании "Азимут", на котором произошел пожар, обеспечили питанием и проживанием. Об этом Генконсульство РФ в Анталье сообщило ТАСС.

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"Мы обеспечили, чтобы все пассажиры выехали из аэропорта, получили питание и были расселены в гостиницах. Каких-либо жалоб и обращений от них в генконсульство не поступало", — сообщили в генконсульстве.

Возгорание Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью, на борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате ЧП никто из них не пострадал, пассажиров оперативно эвакуировали. Лайнер садился в сложных погодных условиях.

Позже сообщалось, что пассажиры загоревшегося в Анталье SSJ-100 подают коллективный иск против авиакомпании "Азимут".