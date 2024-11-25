Глава Минздрава раскрыл ситуацию с ВИЧ в России

Заболеваемость ВИЧ в России с 2016 года снизилась почти на 40%, достигнув исторического минимума, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что заболеваемость ВИЧ в России с 2016 года уменьшилась почти на 40%, передает РИА «Новости». Данные были озвучены в приветствии участников Всероссийского форума для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.

Мурашко отметил, что Россия сохраняет ежегодный тренд на снижение числа новых случаев инфекции и занимает лидирующие позиции в мире по охвату тестированием на ВИЧ. В 2023 году его прошли 35% населения. Зарегистрировано около 55 тыс. новых случаев, что на 1,5% меньше, чем в прошлом году.

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Охват антиретровирусной терапией продолжает увеличиваться. На конец 2023 года он достиг почти 90%, что более чем на 6% выше запланированного показателя.