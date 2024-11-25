В Госдуме сообщили о жалобах родителей на нагрузку школьников

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что депутатам поступает множество обращений от родителей из-за чрезмерной нагрузки школьников. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Володина, в своих жалобах родители отмечают, что дети проводят за учебой по восемь-десять часов в день. В числе факторов, влияющих на нагрузку, родители указывают постоянное усложнение учебной программы, перегруженное расписание (до восьми уроков в день), а также посещение факультативов, работу над индивидуальными проектами и дополнительное образование.

Кроме того, родители жалуются на объем и сложность домашних заданий, и сообщают, что много времени также занимает подготовка к контрольным и ЕГЭ. Каждый третий российский школьник учится по субботам.

Володин сослался на оценку экспертов, согласно которой 70-80 процентов детей отмечают усталость от процесса обучения. Также из-за высокой нагрузки у детей почти не остается времени и сил на увлечения и живое общение с друзьями.

Ранее Володин поручил комитету Госдумы по просвещению обсудить высокую учебную нагрузку школьников. Член Комитета по контролю Никита Румянцев заявил, что сейчас учебная нагрузка на старшеклассников на 30 процентов превышает санитарно-эпидемиологические нормы. Вице-спикер Думы Ирина Яровая заявляла, что во время учебы в школе более 50 процентов детей приобретают заболевания глаз, опорно-двигательного аппарата и желудочно-кишечного тракта.