Россиянам рассказали, сколько продлится самый короткий световой день

В этом году самым коротким световым днем в России станет 21 декабря, его продолжительность составит всего 6 часов 59 минут. Об этом со ссылкой на Московский планетарий сообщает ТАСС.

«Продолжительность ночи в Северном полушарии Земли 21 декабря, в день зимнего солнцестояния, будет максимальной, а продолжительность дня - минимальной. Если в начале месяца [на широте Москвы] световой день будет длиться 7 часов 27 минут, то 21 декабря его длина составит 6 часов 59 минут», - пояснили в планетарии.

Однако после зимнего солнцестояния световой день начнет прибавляться и к Новому году увеличится до 7 часов 6,5 минут.

Ранее ученые рассказали о необычном поведении Солнца. Так, в период с 3 по 9 ноября были зафиксированы несколько вспышек самого высокого уровня X. А также зарегистрирован крупный выброс плазмы. Аномальная солнечная активность приводит к тому, что Землю регулярно накрывают магнитные бури. Вспышки на Солнце также стали неожиданной головной болью для спутниковых операторов и причиной проблем с уже запущенными в космос аппаратами.