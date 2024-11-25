Россиянам рассказали, сколько продлится самый короткий световой день

Самый короткий световой день России, который будет зафиксирован 21 декабря, продлится шесть часов 59 минут, сообщили в пресс-службе Московского планетария. Отмечается, что такая же продолжительность светового дня будет наблюдаться и в других странах, расположенных в Северном полушарии планеты, передает ТАСС.

Продолжительность ночи в Северном полушарии Земли 21 декабря, в день зимнего солнцестояния, будет максимальной, а продолжительность дня — минимальной. <...> 21 декабря его длина составит шесть часов 59 минут, — указано в заявлении.

В планетарии добавили, что в начале декабря световой день в столице будет длиться семь часов 27 минут, затем начнется его сокращение, а после 21 декабря, к Новому году, он вновь увеличится и составит семь часов 6,5 минут. В течение последнего месяца зимы полуденная высота Солнца в среднем будет находиться у отметки в 10 градусов.