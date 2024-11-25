Блогер рассказала о панике в загоревшемся самолете в Анталье

Блогер из России Евгения Лавриненко вместе с восьмилетней дочерью Тосей возвращалась из родного Аксая Ростовской области в Анталию, где живет последние несколько лет. Она уверена: они с дочерью чудом спаслись из загоревшегося при посадке самолета, поскольку покидали борт одними из самых последних - их места были в хвосте воздушного судна. Евгения рассказала "РГ", как все произошло.

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- Это был рейс 5051 компании "Азимут" из Сочи. Полет шел нормально. Дочка все время спала. Полет был обычный именно до того, как объявили о посадке, и мы приземлились.

По словам Евгении, посадка была слишком резкой. Это ощутили все пассажиры. Дети закричали. Многие ударились о соседние кресла. При этом свет не загорелся.

- Пилот вызвал бортпроводников. В салоне началась паника. Люди вскочили, начали зачем-то первым делом доставать свои чемоданы, ставить их в проходе. И тут - резкая вспышка. Из всех окон стало видно, что начался пожар, самолет горит. Дым повалил в салон. Это было очень страшно. Началась давка. Все пытались тащить чемоданы. Детей вперед не пропускали. Всего в самолете их было девять. Мы сидели практически в самом конце, в хвосте самолета. Сзади шел дым. Дышать было практически нечем. Когда кто-то крикнул, что сзади появились спасательные трапы, мы побежали туда. Начали еще сильнее задыхаться. Но потом нас развернули вперед.

Евгения сказала дочери, чтобы она закрывала рот и нос тряпочкой, чтобы можно было дышать.

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В тот момент она достала камеру и стала снимать: "Наш самолет загорелся при посадке". Но отправила это сообщение близким и выложила на своей страничке в соцсетях уже тогда, кода они с дочерью оказались в безопасности.

- Мы выходили одни из самых последних из самолета. Спустились по трапу-горке. Самолет уже потушили. Он горел, когда мы были внутри! Какой ужас мы пережили, не передать словами. Благо, все остались живы, - повторяет Евгения.

После того, как Лавриненко выбрались на улицу, вслед за другими пассажирами побежали в поле. Старались как можно дальше покинуть место ЧП.

При приземлении Тося ударилась сильно головой. Теперь девочку нужно показать врачу, неизвестно, какие последствия может иметь травма.

Евгения признается, что не теряла самообладания. Хотя и не скрывает: паника была. Но для нее было главным спасти дочь. Она успела схватить сумочку с документами, которые были с ней в салоне.

- Нас разместили в аэропорту, накормили. Судьба чемодана пока неизвестна. Но нам сказали ждать багаж. Ждем уже несколько часов. Возможно, он сгорел. Ночь проведем здесь же, на креслах.

Евгении 32 года, после развода решила поменять профессию и в целом жизнь. Сейчас живет в Турции, занимается продвижением сайтов через видеоконтент (это можно делать удаленно), а к маме в Россию летает раз в год. Вот и в этот раз на Дону Лавриненко провели неделю .

- Перелетов никогда не боялась и часто летала. Перед этим рейсом никаких предчувствий не было, - говорит россиянка.