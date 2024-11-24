Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон лично виноват в том, что Украина потеряла свое будущее. Об этом в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

По ее словам, вмешательство Джонсона в мирные переговоры в Стамбуле привело к тому, что Украина потеряла большое количество людей и городов, а также уничтожила свое будущее.

«Этот лохматый имбецил <...> с русским почему-то именем Борис <...> прекратил те самые соглашения, на которых все должно было закончиться с гораздо меньшими потерями для Украины, чем это предстоит им сейчас. Могло же закончиться, но нет», — сказала она.

Ранее Симоньян сравнила США с героем романа «Унесенные ветром» Реттом Батлером, который богател на войне. Она подчеркнула, что нынешнюю ситуацию можно было бы изменить в том случае, если бы Батлеру «кто-то сильно дал по морде».