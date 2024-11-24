Умер музыкант и композитор Павел Карманов

23 ноября, незадолго до своего 55-летия скончался советский российский музыкант и композитор Павел Карманов.

На счету Павла, помимо прочего, ряд саундтреков к отечественным и зарубежным кинопроектам. Среди них - американо-российский трэш-пеплум "Гладиатрикс", "Солдатский декамерон", "Умножающий печаль", "Пугало" Александра Котта, многие другие. Артист жил и работал в Москве.

Павел Карманов родился в 1970 году в Братске в семье музыкантов. Заниматься музыкой начал в Новосибирске в пять лет. Окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории имени Чайковского в 1988-м и Московскую консерваторию в 1995-м.

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Карманов - автор произведений для камерных ансамблей, для вокалистов, хоровых и симфонических сочинений. В 2016 году он создал новую редакцию оперы Бородина "Князь Игорь" - для постановки Юрия Любимова в Большом театре РФ. Павел Карманов также был пианистом и флейтистом культовой московской рок-группы Романа Суслова "Вежливый отказ".

Об уходе артиста сообщили в Союзе композиторов России, а в соцсети - друзья Павла. Детали не приводятся.