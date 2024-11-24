В российском городе начали продавать места в бомбоубежище

В Воронеже начали продавать места в бункере, расположенном в микрорайоне Тепличный. Стоимость одной комнаты в этом «усиленном помещении» составляет 10 миллионов рублей. Об этом стало известно благодаря заметке на сайте объявлений, опубликованной 24 ноября.

«В Воронеже появились в продаже места в бункере в микрорайоне Тепличный. Купить комнату в „усиленном помещении“ можно за 10 миллионов рублей», — пишут «Вести Воронеж».

По информации из объявления, бункер оборудован всем необходимым для комфортного и безопасного проживания.

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В помещении установлена собственная скважина с водой и фильтрами, система вентиляции и генераторы энергии. Также в наличии есть кухня, склад и специализированные комнаты для медицинского и психологического персонала.

Каждая из продаваемых комнат оборудована гардеробом и двуспальной кроватью, однако ванная комната отсутствует — предусмотрена только общая душевая. Продавец также указал на планы постройки комнат различной площади, включая семейные варианты, которые будут находиться под улицей Тепличной.