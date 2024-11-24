Грохот истребителей над Тюменью напугал жителей

Тюменцы стали свидетелями пугающего зрелища: днем 24 ноября над городом пролетела группа из семи истребителей.

Как выяснилось, это были "Русские Витязи" – известная авиационная группа высшего пилотажа, возвращавшаяся домой после участия в международном авиасалоне Airshow China – 2024 в китайском городе Чжухай, сообщает 72.RU.

Изначально тревожные сообщения о пролете истребителей появилась в социальных сетях, где очевидцы делились фотографиями и видео. Полет был частью запланированного маршрута группы и поводов для беспокойства нет.

"Русские витязи" рассказали об особенностях летной программы в Чжухае

В авиационной пресс-службе отметили, что подобные наблюдения нередки во время перелетов "Русских Витязей" как в Китай, так и обратно.