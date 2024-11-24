Тина Канделаки сообщила о горе в семье

Тина Канделаки сообщила о смерти матери. Об этом стало известно из соцсетей.

Телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки призналась, что в этом году впервые отмечает День матери без своей мамы. Она не рассказала, когда именно скончалась Эльвира Канделаки.

«Сегодня День матери, который я впервые встречаю без своей несравненной мамы! Она для меня — наглядный пример самой великой матери, которая пожертвовала всем ради меня. Которая каждый день жила мной, моими проблемами, моими переживаниями», — рассказала ведущая.

Канделаки поздравила подписчиц с праздником и пожелала всем матерям долгих лет жизни.

«Быть матерью — это большая награда и испытание», — заявила она.

Напомним, отец Тины Канделаки скончался в 2009 году. Он умер на 68-м году жизни.

Ранее мы писали о том, что на 94-м году жизни умерла люксембургская актриса Мари-Поль фон Ресген.