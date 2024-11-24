Умер актер Юрген Торман, известный по "Кошмару на улице Вязов"

Скончался Юрген Торман, немецкий артист с гигантским послужным списком.

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Торман - актер театра, кино и сериалов, режиссер и крайне востребованный артист озвучания и дубляжа: его голос звучит в сотнях шоу, видеоигр, радиоспектаклей и аудиокниг.

В частности, он был немецким голосом Майкла Кейна, Питера О`Тула, Винсента Прайса, работал на серии "Кошмар на улице Вязов" - с первой части, сыграл в сериале "Место преступления".

Об уходе актера на 97-м году жизни сообщает радио Deutschlandfunk.

Отмечено, что в 2020-м Торман отошел от дел, но продолжал дублировать Майкла Кейна.

Жена - актриса Ута Сакс, они оба снимались в "Месте преступления".

Свои последние дни артист провел в доме престарелых.