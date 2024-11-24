Эмир Кустурица рассказал о чувствах к Монике Беллуччи. Об этом он сообщил в шоу «Эксклюзив».

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Режиссер Эмир Кустурица в 2016 году снялся в главной роли фильма «По млечному пути», режиссером которого он стал. Вместе с ним продюсеры захотели видеть в кадре актрису Монику Беллуччи. Сначала на эту кандидатуру Кустурица смотрел с неодобрением. Однако после знакомства с Беллуччи, Кустурица изменил свое мнение о знаменитости.

«Я могу сказать, что она — одна из этих звезд, у которой человеческая сторона более профессиональная. Она очень хороший человек. Как актриса она победила простор, потому что она научила, чтобы ее лицо было объектом», — рассказал он.

По словам актера и режиссера, сыграть любовь в кадре им помогла дружба.

«Мы были очень близкими друзьями, поэтому все, что там показано, это сделано благодаря этой профессиональной близости», — объяснил Кустурица.

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